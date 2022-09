Football : Le Maroc exige le retrait d'un maillot de l'équipe d'Algérie

Dans une mise en demeure, adressée via courrier électronique et par voie d'huissier au PDG d'Adidas Kasper Rorsted, l'avocat marocain a dénoncé »une appropriation culturelle et une tentative de voler un motif du patrimoine culturel marocain pour l’utiliser en dehors de son contexte«. Me Mourad Elajouti, l'avocat du ministère, a exigé le retrait sous quinzaine de la collection des maillots de sport »inspirés de l'art du zellige marocain«.