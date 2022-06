Cinéma : Le Maroc interdit le film contesté «La Dame du Paradis»

Jugé comme «blasphématoire» dans plusieurs pays musulmans, le film britannique «La Dame du Paradis» ne sera pas projeté au Maroc.

Le Maroc a interdit la projection du film britannique «La Dame du Paradis» («The Lady of Heaven»), considéré comme «blasphématoire» dans plusieurs pays musulmans, selon un communiqué officiel publié samedi soir.

«Le Centre cinématographique marocain (CCM) a décidé de ne pas accorder une autorisation au film «La Dame du Paradis» («The Lady Of Heaven») de son réalisateur Eli King et son auteur Yasser Al Habib et d’interdire sa projection commerciale ou culturelle sur le territoire national», indique le communiqué.