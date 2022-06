En France : Le masque dans les trains «vivement recommandé» par la SNCF

Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a appelé mercredi, les voyageurs à porter de nouveau le masque dans les gares et les trains, devant le rebond de l'épidémie de Covid-19.

Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a appelé mercredi les voyageurs à porter de nouveau le masque dans les gares et les trains, devant le rebond de l'épidémie de Covid-19, même si ce n'est pas obligatoire. «On est complètement dans la logique d'une vive recommandation, à la fois pour nos personnels comme pour les voyageurs, de porter le masque», a-t-il déclaré sur France Inter.

Taux d'incidence doublé

«Le masque n'est plus obligatoire dans les transports publics, depuis le 16 mai. La Première ministre Elisabeth Borne a demandé mardi, aux préfets et autorités sanitaires, d'encourager le port du masque «dans les lieux de promiscuité» et «espaces clos», en particulier «les transports en commun».