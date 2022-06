Au Luxembourg : Le masque dans les transports, c'est fini d'ici une semaine

LUXEMBOURG – Le masque dans les bus, le tram et les trains, c'est bientôt fini. Le projet de loi modifiant les mesures anti-Covid doit être soumis au vote des députés, jeudi prochain.

L'obligation de port du masque dans les transports publics touche à sa fin. Le projet de loi en ce sens figure en effet sur le programme de la semaine prochaine, à la Chambre des députés, et doit être soumis au vote des élus, jeudi après-midi, pour attaquer une séance plénière qui débute à 14h.

«Si la pandémie n'est pas encore vaincue, la situation sanitaire en Europe et au Luxembourg s'est sensiblement stabilisée depuis le début du printemps», est-il écrit dans le résumé du dossier parlementaire, dont le rapporteur est le député socialiste Mars Di Bartolomeo.

Le masque reste recommandé pour certains

Si, malgré un recul marqué, les infections restent relativement nombreuses, le virus est bien moins virulent qu'avant et les infections ne sont plus que rarement accompagnées de complications graves. Ce qui permettra donc de tomber le masque dans les transports en commun très rapidement. Le masque ne sera pas pour autant interdit et il reste recommandé pour les personnes vulnérables. Il sera d'ailleurs toujours de rigueur pour une visite dans un hôpital ou dans un hébergement pour personnes âgées.