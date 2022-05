Covid-19 au Luxembourg: Le masque ne sera plus obligatoire dans les transports publics

Les passagers des trains, des bus et du tram ne seront bientôt plus tenus de porter un masque. «La situation sanitaire sur le front du Covid est actuellement calme. Nous allons donc retirer l’obligation du masque dans les transports publics», a annoncé mercredi Paulette Lenert, ministre de la Santé, lors d’une conférence de presse.

Un projet de loi est en préparation. Il doit suivre son parcours législatif et entrera en vigueur «prochainement, même si cela peut prendre plus que quelques jours». Ce tournant marquera la fin d’une période qui dure depuis un peu plus de deux ans, pendant lesquels le port du masque était obligatoire pour se déplacer dans les transports publics.