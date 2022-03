Covid au Luxembourg : Le masque pourrait bientôt quitter les salles de classe

LUXEMBOURG - Pour la rentrée ce lundi, fini les quarantaines, même en cas de cluster. Tests et masques restent de rigueur, pour l'instant.

Malgré la baisse assez nette des infections avant les vacances de carnaval (1 963 cas dans le secteur de l'éducation du 7 au 13 février, contre plus de 7 500 du 17 au 23 janvier), le masque reste obligatoire en classe pour la rentrée, dès six ans. À l'inverse des petits belges, qui le quitteront ce lundi, les écoliers luxembourgeois devront patienter encore un peu. «C'est une gêne, pour les enfants et pour les enseignants. Mais nous avons toujours dit que s'il y a trop de risques, il faut l'accepter. Nous nous en remettons aux avis scientifiques», soulignait Patrick Remakel, du syndicat d'enseignant SNE/CGFP.