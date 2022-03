Survie menacée : Le massacre des éléphants se poursuit

Selon le secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces en danger (CITES), plus de 20 000 éléphants ont été braconnés en Afrique, l'an dernier.

Pauvreté et corruption

L'Afrique du Sud détient la part la plus importante de la population survivante des éléphants, soit 55% des animaux répertoriés sur le continent noir. Près de 28% d'entre eux vivent en Afrique de l'Est et 16% en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, il ne reste plus que 2% des éléphants africains.