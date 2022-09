Football : Metz à 8, arbitre menacé, match arrêté: le chaos à Saint-Symphorien

Le match de L2 entre Metz et Guingamp a été interrompu par l'arbitre à la 56e minute de jeu lundi quelques secondes après l'irruption d'un spectateur sur la pelouse. À 8 contre 11, les Grenats ont finalement perdu 6-3.

Ambiance chaotique à Metz, où le match contre Guingamp a été interrompu pendant presque une demi-heure. Quelques secondes plus tôt, Pierre Gaillouste avait sorti un troisième carton rouge à l'encontre du Messin Danley Jean-Jacques, provoquant la colère du public mosellan déjà très remonté. Un spectateur a alors franchi la barrière et est allé s'adresser à l'arbitre, avant d'être rattrapé puis évacué par des stadiers.

M. Gaillouste a ensuite pris la direction des bancs de touche et a signifié aux délégués et aux entraîneurs qu'il interrompait le match car il considérait que la sécurité du corps arbitral n'était plus assurée.