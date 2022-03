Football en Grèce : Le match dégénère, le président sort son arme

En Grèce, le match entre le PAOK Salonique et l'AEK Athènes a terminé dans le chaos. Le président du PAOK est descendu sur la pelouse avec un pistolet à la ceinture.

On joue alors la 90e minute de ce match crucial pour la tête du classement de Super League, 0-0 au tableau d'affichage. Le défenseur capverdien du PAOK, Fernando Varela, pense avoir marqué le but salvateur qui donnerait à son équipe la victoire et la tête du championnat. Mais l'arbitre Giorgos Kominos refuse le but pour un hors-jeu, ce qui provoque la furie du banc local, et notamment du président du PAOK, l'homme d'affaires gréco-russe, Ivan Savvidis.