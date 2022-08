Football: Le match du rebond pour le F91 en Suède

«On a été choqués, reconnaît l'entraîneur adjoint Mehdi El Alaoui. Les joueurs ont eu un ou deux jours de congés pour se vider la tête, on a travaillé sur la confiance. Ils savent qu'on a grillé un joker». La marche s'annonce en effet plus haute avec Malmö, double champion de Suède en titre et qui jouait encore les poules de la Ligue des champions la saison dernière. D'autant que les partenaires d'Ola Toivonen (attaquant passé par le PSV et Rennes) sont en plein milieu de leur championnat et ont donc plus le rythme de la compétition dans les jambes.