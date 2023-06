Le match pour la montée rebondit sur le terrain politique

Metz vs Bordeaux :

Le FC Metz a battu Bastia vendredi, ce qui lui offre de grandes chances de remonter en Ligue 1.

Vendredi, la bataille pour la montée n'était qu'une affaire messine, bordelaise et havraise. Mais depuis que la dernière journée de Ligue 2 a tourné au chaos – un joueur de Rodez a été agressé par un supporter bordelais, ce qui a entraîné l'interruption du match – empêchant le dénouement sportif tant attendu par les parties prenantes, l'affaire a pris une autre tournure.

Largement évoquées par les médias nationaux, les rivalités sportives qui impliquent Metz et Bordeaux pour la montée et Annecy et Rodez pour éviter la descente ont été rapidement récupérées par le monde politique, alors que la commission de discipline de la LFP (Ligue de football professionnel) doit statuer lundi prochain sur l'issue de la saison.

La lettre des maires de Bordeaux et Annecy

D'un côté Bordeaux et son président luxembourgeois Gerard Lopez et le club d'Annecy qui souhaitent que le match Bordeaux-Rodez soit rejoué, de l'autre Metz et Rodez qui se satisferaient bien d'un statu quo, tout du moins d'une décision qui empêcherait la montée de Bordeaux – comme un point de pénalité – dans le cas de Metz.

Bien conscients de l'engouement autour de cet enjeu, les édiles des différentes villes concernées n'ont pas hésité à mettre leur gain de sel. Dans un courrier adressé à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, François Astorg et Pierre Hurmic, maires d'Annecy et Bordeaux, ont plaidé pour un dénouement «sur le terrain», au nom de «l'équité sportive». «Derrière nos clubs de football, ce sont nos villes, nos territoires et des écosystèmes qui se mobilisent tout au long de l’année», ont-ils écrit.

«La Moselle est au moins aussi attachée au football que la Gironde» François Grosdidier, maire de Metz

Une démarche qui n'a pas du tout plu à François Grosdidier. Dans un communiqué transmis ce mercredi, le maire de Metz dénonce «une ingérence et une tentative de pression (…) inadmissible auprès des instances juridictionnelles du football professionnel».

«Metz, la Moselle et le Grand Est sont au moins aussi attachés au football que la Gironde et la Haute-Savoie. Cet argument est irrecevable», dénonce-t-il, dans ce qui s'apparente à une guerre de chapelles.

Tous s'accordent néanmoins sur l'essentiel: dénoncer la violence «qui n'a pas sa place dans les stades». Reste à savoir qui sortira vainqueur de cet autre match, si tenté que la politique puisse avoir de l'influence sur les instances.

Considérant la jurisprudence liée aux incidents similaires les saisons passées, le FC Metz peut être très optimiste. D'autant que le club grenat possède trois points d'avance et une meilleure différence de buts que Bordeaux. Pour qu'ils refassent leur retard, les Girondins auraient besoin d'une décision favorable de la commission – match à rejouer sans pénalité de point ferme – et d'une large victoire contre Rodez (5-0). Une hypothèse hautement improbable.