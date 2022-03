Le mec de Madonna mixe pour 10 000 euros

Depuis qu’il sort avec Madame Ciccone, le Brésilien

Jesus Luz capitalise

le statut de toy boy.

Le New York Times consacre un article au jeune homme de 22 ans qui a ravi le cœur de Madonna. On apprend que ce top-modèle - qui gagnait 300 euros par jour de travail avant de rencontrer la star - demande désormais 10 000 euros pour un set de DJ. C’est évidemment un prix qui va encore augmenter puisqu’il s’est déjà vu offrir le double par un club de Las Vegas. Même s’il ne veut pas parler de sa petite amie, Jesus le reconnaît: sans Madonna, jamais on ne se serait intéressé autant à lui.