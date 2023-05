Monde virtuel au Luxembourg: Le Megaverse mise sur le gaming pour se développer

Exploration, compétitions, cadeaux à gagner... «Nous nous inspirons de tous les codes qui marchent dans le gaming pour nous developper», souligne Mathieu Bracchetti. Le CEO de Virtual Rangers, un studio de création spécialisé dans la réalité virtuelle, a présenté ce mercredi les prochaines étapes de développement de Megaverse.

En juillet, le premier metavers luxembourgeois sera accessible via une application mobile gratuite. «Il n'est pour le moment possible de plonger dans le monde virtuel que via un lien web, explique Mathieu Bracchetti. Mais nous commençons à atteindre la limite possible en termes de performance».

«Créer une communauté fidèle dans un Luxembourg virtuel»

Dans l'application, les utilisateurs pourront configurer leur avatar, et le personnaliser en achetant des vêtements dans un centre commercial. Il sera aussi possible d'acheter une voiture pour pouvoir se déplacer et réaliser des missions. Un «Megaverse Go», inspiré de «Pokemon Go», proposera aux utilisateurs d'explorer le Luxembourg (exemple: château de Vianden) pour trouver des trésors et remporter des coffres.

En septembre, le Megaverse comprendra également une arène d'e-sport. «L'idée est de créer une communauté fidèle dans un Luxembourg virtuel, où le grand public et les professionnels pourront se côtoyer», indique Mathieu Bracchetti.