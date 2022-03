Mercury Prize : Le meilleur album britannique 2010 se nomme The XX

L'album éponyme du groupe The XX a remporté mardi le Mercury Prize 2010, attribué par des professionnels et qui récompense le meilleur disque britannique des 12 derniers mois.

L'album "The XX", auréolé d'un énorme succès critique à sa sortie, a devancé les 11 autres nommés pour ce prix, dont le dernier disque de Paul Weller, "Wake Up The Nation", ou celui du rappeur Dizzee Rascal, "Tongue N'Cheek"."Nous avons vécu la plus incroyable des années", a réagi le jeune chanteur et guitariste du groupe Oliver Sim, accompagné pour recevoir le prix de ses complices Romy Madley Croft et Jamie Smith. "C'est comme si chaque jour, quelque chose d'incroyable nous attendait", a-t-il ajouté.

Enregistré dans un petit garage prêté par leur label XL Studio, le premier disque de The XX, qui mêle aux guitares et à des voix éthérées une musique électronique minimaliste, a pris la deuxième place du classement des meilleurs albums de l'année du magazine NME et atteint la 10e place des meilleures ventes en Grande-Bretagne. Simon Frith, qui préside le jury depuis ses débuts en 1992, a expliqué que le disque refletait l'atmosphère du moment dans le pays, un mélange de bien-être, d'anxiété et d'incertitude.

The XX succède au palmarès du Mercury Prize à des groupes ou artistes comme Franz Ferdinand, les Arctic Monkeys, Antony and the Johnsons, Pulp ou PJ Harvey.