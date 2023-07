Le meilleur barman du pays est au Boos Beach Club

«Cette victoire au concours national va me permettre d’aller au championnat du monde des cocktails à Rome, en Italie, du 26 novembre au 3 décembre 2023», se félicite le jeune homme, 28 ans, barman au Boos Beach Club & Restaurant. «Je suis très content de pouvoir représenter le Luxembourg. Ce qui m’a permis de faire la différence? Beaucoup de travail, un peu de chance et de l’amour pour ce que je fais. Ce qui me motive dans ce type de concours? Rencontrer des gens passionnés comme moi. L’esprit du cocktail, c’est le partage. Je reviendrai en 2024 pour remettre mon titre en jeu».

Un concours très bien orchestré

Pour Bruno Sanfilippo, brand ambassador pour le rhum Appleton, et membre du jury, «il y avait beaucoup de talent». «Au Luxembourg, on a de très bons barmans», rappelle-t-il. «Xavier s’est distingué grâce à sa technique et à la maîtrise des alcools dans son cocktail. À Rome, ce sera plus compliqué, mais il est bon, il va s’en sortir! Il a de l’expérience et il reste calme quand il le faut. Nous sommes un petit pays, mais on a énormément de bons bars. Ce qui fait venir des barmans d’un peu partout. On a une grosse concentration de barmans de haut niveau».