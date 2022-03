Le meilleur job du monde version californienne

Inspiré par le succès de l’initiative australienne qui proposait d’explorer une île paradisiaque, un distributeur de vin a posté une offre d’emploi qui devrait aussi séduire les internautes.

Le buzz est devenu le must du marketing: organiser de vastes campagnes originales, participatives et à la porté de tous, voilà le maître mot des entreprises qui souhaitent sortir de l’ombre avec les outils du moment.

Le meilleur job du monde version australienne proposait pour 83 500 euros d’explorer et de faire la promotion d’une île de rêve via des vidéos, des photos et des billets sur le Net. Plus de 34 000 personnes avaient postulé et rendu célèbre l’opération.