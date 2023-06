Concours MyMicrobusiness: «Le meilleur massage que j'aie eu de ma vie»

CANACH – Originaire d'Indonésie, Cynthia Arief a ouvert début avril son salon de beauté et de bien-être «Serenity Bali» au sein de l'hôtel Mercure, à Canach.

1 / 5 Cynthia Arief a ouvert début avril son salon de beauté et de bien-être «Serenity Bali» au sein de l'hôtel Mercure, à Canach. Tania Alamilla Elle propose différents types de soins et de massages, dont du drainage lymphatique. Instagram Instagram

«Ses mains sont magiques», «Cynthia propose un pur moment de détente», «Serenity Bali est une oasis de bien-être», «le meilleur massage que j'aie eu de ma vie», etc. Les commentaires concernant le salon de beauté et de bien-être «Serenity Bali», au sein de l'hôtel Mercure à Canach, sont plus élogieux les uns que les autres.

Il faut dire que Cynthia Arief, la gérante, y met du sien. Un grand sourire aux lèvres en permanence, la femme originaire de Bali a importé au Luxembourg sa sérénité et son empathie. Sans oublier un don certain pour les massages et soins du corps. «Avant de m'installer au Luxembourg, j'ai suivi une formation complète à Bali, ponctuée par des examens reconnus par la CIBTAC (Confederation of International Beauty Therapy & Cosmetology) », explique-t-elle, alors qu'une musique apaisante se diffuse dans son salon.

«Je privilégie les massages manuels»

La jeune femme a peaufiné sa technique aux thermes de Bertrange, pendant trois ans, ainsi que dans plusieurs salons de beauté, avant de se lancer dans la création d'entreprise, un projet mûri de longue date. Pour démarrer, elle a bénéficié d'un prêt de Microlux, et de plusieurs opérations publicitaires et de formation.

Si le drainage lymphatique représente sa principale activité, Cynthia propose une gamme de soins aussi complète qu'élaborée: cupping therapy, massages pour évacuer stress et douleurs, massages pour femmes enceintes, massages «minceur», etc. «J'utilise exclusivement des produits naturels et je privilégie les massages manuels», précise Cynthia. Il n'est pas rare que les clients s'assoupissent pendant les soins. Comme une forme de relaxation ultime…

Concours MyMicrobusiness Microlux accompagne et finance des micro-entrepreneurs au Luxembourg avec des microcrédits allant jusqu'à 25 000 euros. L’institution de microcrédit organise le concours MyMicrobusiness afin de mettre en avant ses entrepreneurs. Un jury, composé des partenaires du concours «BGL BNP Paribas», «Foyer Group», «Arendt et Medernach», «Cactus» et le partenaire média L’essentiel, a sélectionné quatre lauréates qui recevront chacune un prix et seront présentées sur lessentiel.lu: 18 juin: Isabel de «Blitzbel Couture»

19 juin: Cynthia de «Serenity Bali»

20 juin: Gabriella de «Awka»

21 juin: Alice de «Volio» À partir du 22 et jusqu'au 27 juin, les lecteurs de «L'essentiel» auront la possibilité de voter pour leurs entrepreneuses favorites. Le coup de cœur du public sera remis – tout comme les autres prix – le 29 juin au siège de «BGL BNP Paribas» et se verra attribuer une campagne publicitaire dans les médias de L'essentiel.