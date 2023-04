Meta: Le même compte WhatsApp sur plusieurs mobiles, c’est enfin possible

Il devient ainsi possible, par exemple de s’en servir sur un iPhone et un smartphone Android simultanément. «Si vous êtes propriétaire d’une petite entreprise, plusieurs personnes peuvent désormais répondre à la clientèle directement sur leur téléphone connecté au même compte WhatsApp Business», donne aussi comme exemple la firme dans un billet de blog.

Il suffit de se rendre dans le menu «Appareils connectés» des Réglages de l’app et de scanner le QR code sur l’un des smartphones secondaires. Cela permettra de synchroniser les conversations et les groupes de discussion pour les retrouver automatiquement sur l’un des appareils supplémentaires, comme il est déjà possible de le faire avec WhatsApp Web, la version de l’application accessible depuis un navigateur web. À noter que le smartphone sur lequel a été d’abord associé WhatsApp restera l’appareil principal. Il n’a pas besoin de rester allumé pour utiliser le même compte sur un smartphone secondaire. Par contre, s’il reste inactif pendant plus de 14 jours, il faudra réassocier son compte sur les appareils secondaires.