Magazine : Le mensuel Pomme d'Api change de formule

Pomme d'Api, mensuel du groupe Bayard pour les enfants de trois à sept ans, a développé une nouvelle formule. Certaines rubriques disparaissent.

Pomme d'Api, mensuel du groupe Bayard pour les enfants de trois à sept ans, inaugure mercredi sa nouvelle formule avec pour but de «réenchanter» la vie familiale au travers d'activités surprises côté enfants et d'astuces simples au quotidien pour les parents.

Le premier titre jeunesse lancé en 1966 par le groupe Bayard, éditeur très présent sur ce segment (J'aime lire, Okapi, Images doc, Astrapi, Phosphore), a fait peau neuve pour la rentrée, sous la houlette de Gwénaëlle Boulet, rédactrice en chef du magazine depuis septembre 2021.

Plus d'activités

L'idée-phare était de «retravailler l’équilibre entre les surprises» proposées aux enfants et les «rendez-vous» traditionnels du magazine, dit à l'AFP la journaliste et autrice d'ouvrages jeunesse, passée auparavant par «Astrapi» et «Phosphore».

Découper, fabriquer, lire, jouer... «Maintenant la surprise, la plupart du temps détachable, se trouvera au milieu», précise-t-elle. Plus étoffées et présentes tous les mois, ces activités ludo-pédagogiques ont toutefois un coût plus important, dû aussi à la hausse du prix du papier, qui se traduit par un prix de vente augmenté à 6,50 euros contre 5,95 euros.

Des astuces

Au programme en septembre: la fabrication d'une «boîte à mini-défis» à l'effigie de la petite héroïne Adélidélo, dont les cartes à piocher chaque jour proposent de relever un défi, tel que préparer tout seul son petit-déjeuner ou retenir une blague à raconter aux copains d'école, pour commencer l'année «du bon pied». En octobre suivra un jeu de l'oie géant, à placer par terre, pour jouer de manière plus sportive en famille.

«On a très envie de susciter ces moments passés ensemble, sans culpabiliser» les parents, souvent surchargés, d'autant que Pomme d'Api «est un magazine qui s'utilise au fil du temps», selon Gwénaëlle Boulet, qui a revu la manière de s'adresser à ces derniers. «On est beaucoup dans une parentalité «problèmes» en ce moment, alors on a eu envie de réenchanter la vie des parents en leur donnant des astuces très concrètes, comme on s'en échangerait entre amis, et des idées pour être créatifs, et partager des moments simples, sympas et pas matériels avec les enfants», développe-t-elle.

Des rubriques disparues

Mais «on n’est pas dans des recettes pour répondre aux grandes problématiques» ou «dans la théorisation», prévient la journaliste, qui indique travailler sur le lancement à l'automne d'un podcast maison dédié aux questions de parentalité. Dans le magazine, les idées «Pom' Parents», faciles et peu chronophages, visent à développer l'autonomie de l'enfant (telle une méthode pour mettre son manteau seul), à être réalisées ensemble ou à l'usage des parents pour s'informer ou se détendre.

Côté rédactionnel, si les personnages-phares comme Petit Ours Brun ou SamSam demeurent, certaines rubriques comme «Les p'tits philosophes», qui depuis 2004 faisaient cogiter les tout-petits, ou «Ta pause yoga» disparaissent. Ces thématiques (intériorité, rapport au corps, vie des animaux, etc.) se retrouveront «de manière différente» dans le magazine, notamment dans les surprises, assure Mme Boulet.

Pomme d'Api est un magazine généraliste, rappelle-t-elle, il «ouvre les choses au maximum aux lecteurs et s’ils flashent sur l’une (d'elles), ils pourront creuser le sillon» avec des contenus plus spécialisés.