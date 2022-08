Football : Le mercato s'affole du côté du FC Metz

Alors que le marché des transferts s'arrête ce jeudi 1er septembre en France, clubs et agents s'agitent pour finaliser les derniers deals. Du côté du FC Metz, les négociations et rumeurs ont agacé l'entraîneur Laszlo Bölöni. Après sa sortie coup de gueule de la semaine passée, le coach grenat a annoncé les départs du gardien David Oberhauser et du latéral droit William Mikelbrencis.