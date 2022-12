Justin Bieber : «Le merchandising H&M est de la camelote, ne l'achetez pas»

«Le merchandising H&M qu'ils ont fait avec mon nom est de la camelote et je ne l'ai pas approuvé. Ne l'achetez pas», a déclaré le chanteur de 28 ans dans un message écrit sur Instagram. Cette gamme a été mise en vente «entièrement sans ma permission», a-t-il également affirmé. H&M a annoncé avoir retiré l'ensemble de la gamme de la vente «par respect» pour l'artiste.

«Comme pour tous les autres produits sous licence et partenariats, H&M a suivi les procédures d'approbation appropriées», a affirmé un porte-parole dans un courriel. «Mais par respect pour la collaboration et Justin Bieber nous avons retiré les habits de nos magasins et en ligne», a-t-il ajouté.