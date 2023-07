Canicule en Europe: Plus de 44 degrés en Espagne pour la troisième vague de chaleur

Le mercure a notamment dépassé les 44 degrés lundi en fin d'après-midi dans plusieurs villes des provinces andalouses de Cordoue et Jaen dans le sud du pays, et a mesuré l'Aemet, au premier jour de la troisième vague de chaleur de l'été en Espagne, quelques jours seulement après la précédente. Le mesure de 47 degrés à Villarrobledo, initialement publiée sur le site de l'Aemet, a ensuite été qualifiée de «douteuse» par l'agence elle-même quelques heures plus tard sur Twitter, considérant qu'il fallait «attendre avant de la valider».