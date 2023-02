Météo au Luxembourg : Un froid polaire débarque sur toute la région: le mercure dégringole

LUXEMBOURG - Il va faire beau et froid ces prochains jours sur le Grand-Duché. La faute à un flux de nord-est.

Vous n'avez pas encore rangé gants, écharpe et bonnet (ou cagoule) et vous avez bien fait! Malgré les Buergbrennen, censés chasser l'hiver, ce dernier sera encore bel et bien là la semaine prochaine. MeteoLux a indiqué samedi qu'un flux de nord-est allait envoyer «une masse d'air polaire sur le Luxembourg» dans les prochains jours.