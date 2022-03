D'ici samedi : Le mercure va chuter de près de 20 degrés

LUXEMBOURG - La météo ne cesse de faire le serpent. Après le climat d'été des derniers jours, l'automne fait son grand retour. Et ça ne va pas déplaire à tout le monde...

Le rhume des foins va laisser place aux angines, sinusites et autres bronchites.

«Ce sont les personnes allergiques qui vont être contentes! Avec la baisse des températures, le pollen redescend et les symptômes disparaissent», lance Maryse Storck, médecin et urgentiste au Luxembourg. Les averses et la baisse brutale des températures prévues dans les prochains jours auront au moins un point positif, celui de chasser le rhume des foins.