Intervention à la Chambre: Le message de Zelensky «devrait être franc et direct»

«Je m’attends à un discours engagé et à un témoignage sur la misère que vit la population ukrainienne depuis l’invasion russe», indique le député Yves Cruchten (LSAP), président de la commission Affaires étrangères. Le Parlement s’apprête à écouter le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui va s’exprimer jeudi matin en visioconférence. Cruchten suppose que le chef de guerre délivrera «les mêmes revendications que devant les autres Parlements qui l’ont invité ces dernières semaines». À savoir un renforcement des sanctions contre la Russie et une aide plus importante à l’Ukraine.