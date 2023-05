Tennis : Le message polémique de Djokovic après sa victoire au premier tour

«Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie! Stop à la violence». Novak Djokovic, a inscrit un message politique à propos de l'indépendance du Kosovo sur la caméra du court Philippe-Chatrier, lundi, après sa victoire au premier tour face à Aleksandar Kovacevic (6-3, 6-2, 7-6), au tournoi de Roland-Garros.

Ces propos, écrits en cyrillique, interviennent au moment où les tensions de longue date entre les deux pays ont été ravivées. La Serbie ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo (à l'instar de toutes les instances internationales, dont l'ONU), qui abrite des ressortissants d'origine serbe et d'autres issus d'Albanie. Dans le nord du pays, reconnu par le Luxembourg depuis 2008, des heurts ont blessé 25 soldats internationaux lundi.

La direction du tournoi n'a pas pris position

En conférence de presse, Novak Djokovic a détaillé sa position. «Je suis très touché en tant que Serbe par ce qu'il se passe au Kosovo et par la façon dont notre peuple a été pratiquement forcé de quitter nos municipalités (...), a expliqué le tennisman. Je suis le fils d'un homme né au Kosovo, je sens une responsabilité additionnelle à donner mon soutien à notre peuple et à toute la Serbie». Son père Srdjan est ainsi né à Mitrovicë, anciennement Titova Mitrovica, une ville située dans le nord du Kosovo, qui a été touchée par la guerre en 1999, et qui est aujourd'hui très divisée concernant l'indépendance du pays.

«Si on me donne une amende ou quelque chose du même genre, je n'aurais aucun regret et je le referais parce que ma position là-dessus est très claire, a ajouté le Serbe. Je suis contre la guerre, contre la violence, contre toute sorte de conflit et je l'ai toujours exprimé publiquement».

Invitée lundi soir dans l'émission Twitch de France Télévisions «Court du soir», Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi parisien, n'a pas tranché. «Le but, vu le contexte actuel en Ukraine, était de demander la neutralité aux joueurs, indique l'ancienne joueuse française. Là, on attend de voir ne serait-ce qu'une traduction exacte, car on a plusieurs versions qui nous remontent. On va voir. Et lui parler pour savoir ce qu'il a vraiment voulu dire. Pas de précipitation. On va poser les choses».