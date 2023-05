Anniversaire au Luxembourg: Le message tendre et militant de Xavier Bettel à son mari

À l'occasion de ses huit ans de mariage avec Gauthier Destenay, le Premier ministre a posté une photo et un message pour rappeler qu'il était encore difficile d'afficher son homosexualité dans certains pays. «Il y a 8 ans, nous avons dit ''oui'' et partagé nos vies, nos problèmes et nos joies ensemble», a écrit Xavier Bettel. «Mais n'oublions jamais qu'être homosexuel reste un crime dans trop de pays», a-t-il conclu en légende d'une photo prise il y a 10 ans, en juin 2013 alors que le couple n'était pas encore marié.