Le Messin Humbert chute à Roland-Garros

La meilleure chance française éliminée

«Je me suis mise à être passive, à ne plus aller chercher les points et à lui laisser mener le jeu. Quand je suis comme ça, généralement plus attentiste, j'ai vachement de mal à lire le jeu et à me déplacer sur le terrain. Et j'ai eu du mal à me sortir de ce moment-là. Et quand je l'ai fait, c'était un peu trop par intermittence (...) Et c'est un peu dur de perdre en ayant joué comme ça», a-t-elle analysé.