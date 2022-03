Le metal en compétition

ESCH-BELVAL - Quel groupe luxembourgeois de metal partira au festival Wacken pour monter sur une scène découverte?

Fast Friday (à g.), Infect et Retrace my Fragments monteront sur scène vendredi. (dr)

Vendredi soir, les spectateurs du second Metal Battle à la Rockhal connaîtront la réponse. Six groupes seront en compétition. Le gagnant se présentera au fameux festival metal Wacken, au nord de l'Allemagne, et y entrera en compétition avec onze autres groupes internationaux.