Black Out Beauty : Le métal toujours en vie

ESCH-SUR-ALZETTE - Le métal est un genre musical qui attire pas forcément le grand public. Pourtant, l'ambiance à la Tinitus Night, samedi, à la Kulturfabrik, n'a pas eu de mal à décoller.

Sur scène, six groupes ont chauffé le public lors de la soirée, avec comme tête d'affiche Black Out Beauty. La formation locale a présenté son nouvel EP, «Horrortrip», faisant honneur à ce titre grâce au chanteur Ydna dont la voix pourrait figurer dans un film d'épouvante et qui bouge comme s'il était possédé.