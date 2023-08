Le métier de cascadeur menacé par des répliques numériques

Pour faire des économies, les studios complètent depuis longtemps l’arrière-plan de leurs scènes de combats avec des silhouettes générées par ordinateur, comme dans la série «Game of Thrones» ou les films de super-héros Marvel. Mais avec l’avènement de l’IA, ils explorent désormais de nouvelles techniques permettant de se passer d’humains pour recréer des scènes d’actions très élaborées, comme des poursuites en voiture et des fusillades.

Avatars

Avec les progrès de l’IA, ces enregistrements peuvent servir à créer des «répliques numériques» très réalistes de ces personnels, capables d’exécuter mouvements et dialogues suivant les instructions transmises à la machine. M. Bouciegues redoute que ces avatars puissent rapidement remplacer les cascadeurs de base, chargés de petites actions comme par exemple celles de piétons qui s’écartent au dernier moment lors d’une course-poursuite. Les studios seront bientôt en mesure de les intégrer «plus tard grâce aux effets spéciaux et à l’IA», mettant ainsi des milliers de professionnels au chômage.

Mais d’ici un an, l’IA devrait être capable de recréer des collisions à grande vitesse, à partir des seules instructions d’un réalisateur, assure M. Blomkamp. A ce stade, «on se débarrasse des cascadeurs, on se débarrasse des caméras et on ne va pas sur le circuit», résume-t-il. «C’est à ce point différent.»