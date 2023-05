Au Luxembourg: De plus en plus de femmes choisissent le métier de douanier

En tant que femme douanière, elle estime qu'il «n'y a plus de différence entre femmes et hommes dans les douanes. Mais il se peut qu'il y ait des hommes qui soient plus sensibles quand ils sont contrôlés par une femme».

Le métier de douanier comporte plusieurs professions. Il y a d'abord un volet fiscal. «Toutes les marchandises qui arrivent au Luxembourg d'un pays non membre de l'UE sont taxées. Il faut les percevoir», explique-t-elle. Le second volet est sécuritaire. «Certaines marchandises ne peuvent entrer sur le territoire comme les drogues, explosifs, armes, contrefaçons, animaux et plantes protégées», liste la douanière.

Le flair du douanier «s'apprend avec les années»

Le flair du douanier «s'apprend avec les années», assure Nadine Back-Scholtes. De plus en plus de marchandises sont importées au Luxembourg et pour les contrôler «nous nous appuyons sur la technologie. On a une analyse de risques qui nous aide à cibler les envois qu'on contrôle. On se sert aussi des outils comme notre camion scanner, pour contrôler un camion sans devoir vider toutes les palettes, ce qui dure des heures et des heures. Sur les images, on peut voir s'il y a des cachettes clandestines, s'il y a des marchandises qui ne devraient pas y être. On a aussi des chiens dépisteurs qui ont des bons nez et permis des grosses saisies», liste-t-elle.