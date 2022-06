Diplomatie : Le Mexique boycote le «Sommet des Amériques» de Biden

Le président mexicain a annoncé lundi qu’il ne participerait pas au Sommet des Amériques parce que les États-Unis ont exclu Cuba, le Venezuela et le Nicaragua.

Le président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, a finalement annoncé lundi qu'il ne participerait pas au «Sommet des Amériques» qui s'ouvre le jour même à Los Angeles parce que les États-Unis excluaient Cuba, le Venezuela et le Nigaragua. «Je ne vais pas au sommet parce qu'on n'invite pas tous les pays de l'Amérique. Je crois en la nécessité de changer la politique qui a été imposée depuis des siècles: l'exclusion», a déclaré devant la presse M. Lopez Obrador, le principal partenaire des États-Unis en Amérique latine.

Le président de gauche nationaliste menaçait depuis des semaines de ne pas se rendre à Los Angeles si les États-Unis excluaient Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. Ils ne seront pas invités car «les États-Unis continuent à avoir des réserves par rapport au manque d'espace démocratique et au respect des droits humains» dans ces trois pays, a confirmé lundi à l'AFP un responsable de la Maison Blanche.

«Je n'accepte pas l'hégémonie»

Immigration, climat et Covid au menu

À l'occasion du sommet, le président Biden espère conclure un accord de coopération régionale sur un sujet politiquement explosif, et qui lui vaut de violentes critiques de l'opposition républicaine: l'immigration. Le nombre de personnes cherchant à entrer aux États-Unis après avoir fui la pauvreté et la violence en Amérique centrale et à Haïti est en hausse. Des milliers de migrants se concentrent à la frontière nord du Mexique, en espérant passer aux USA.