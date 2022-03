Dans les stades : Le Mexique identifie les auteurs de cris homophobes

La Fédération mexicaine de football prend des mesures pour en finir dans les stades avec le cri "Eeeeh, putoooo!" jugé homophobe et qui lui a déjà valu des sanctions de la FIFA.

Les spectateurs doivent désormais réserver leur place en ligne et présenter une pièce d'identité avec leurs billets à l'entrée des stades, avait annoncé la FMF mi-janvier. Des agents de sécurité supplémentaires sont également déployés pour identifier et évacuer les supporteurs qui commettraient tout acte discriminatoire. La sanction: cinq ans d'interdiction de stade.

Le dispositif sera testé sur une jauge plus élevée de 35 000 à 40 000 personnes le 24 mars lors du match au sommet contre les Etats-Unis, potentiellement décisif dans la course au Mondial-2022 au Qatar (le Mexique est 3e et les États-Unis, deuxièmes).

«Ces mesures vont nous être bénéfiques, puisque dans quelques années nous allons accueillir le Mondial», souligne Alan Rosa, entraîneur du Kraken, une équipe de joueurs gays de la capitale Mexico. «Nous devons nous ouvrir au monde et dire: +venez, c'est ça le Mexique, et au Mexique on se respecte», ajoute-t-il. Le Mexico est une ville tout en contraste, entre son stade, et les rues du centre-ville, où des jeunes couples homosexuels des deux sexes se promènent main dans la main.