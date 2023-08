Las Vegas: Le micro lancé dans le public par Cardi B est aux enchères

Le micro de Cardi B continue à faire du bruit. Il y a quelques jours, la rappeuse l’avait lancé dans le public d’un concert à Las Vegas, en représailles après avoir été la cible d’un jet de liquide. Quelques jours plus tard, la police de la ville avait ouvert une enquête après la plainte pour coups et blessures d’une femme qui aurait reçu l’objet en plein visage. Désormais, le fameux micro est en vente sur le site d’enchères en ligne eBay.

C’est le propriétaire du microphone, un certain Scott Fisher, à la tête d’une société de matériel de musique, qui a décidé de le vendre. Sur Facebook, l’homme a précisé: «Je possède le micro que Cardi B a eu la gentillesse de lancer à quelqu’un. J’ai décidé de le vendre aux enchères et de partager 100% des bénéfices entre deux associations caritatives». Sur eBay, il est noté que l’engin «d’occasion» est en parfait état de marche. Les enchères se termineront mardi prochain. Et à ce jour, l’offre la plus élevée est à 99 900 dollars (!).