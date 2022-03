Calcio : Le Milan AC de Beckham s'éclate et attend la Juve

Beckham a fêté de la meilleure des manières son retour à Milan, mercredi, face au Genoa (5-2).

«Beckham a été bon. On a l'impression qu'il n'est jamais parti aux États-Unis», se réjouissait «La Gazetta dello Sport», jeudi matin. Les étoiles milanaises avaient à nouveau brillé la veille, avec notamment un Beckham titularisé dès son arrivée.

S'il n'a pas marqué, Beckham aura néanmoins contribué très fortement au feu d'artifice milanais. «Quelle joie de retrouver San Siro!», s'exclamait l'Anglais à l'issue de la rencontre. «Les supporters ont été géniaux avec moi. Je suis tellement content d'être ici. Je vais beaucoup travailler pour bien jouer». Et pour aller au Mondial avec l'Angleterre...

Déjà prêté par le Los Angeles Galaxy lors de la seconde moitié de saison en 2009, Beckham se sent bien à Milan. Et cela se ressent sur le terrain où le droitier peut à nouveau laisser s'exprimer sa technique et son toucher de balle.