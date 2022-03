Le Milan AC veut récupérer Gourcuff

Alors qu’il vient d’être sacré meilleur joueur de Ligue 1 et qu’il est en passe d’être champion de France, le jeune Breton prêté aux Girondins pourrait retourner en Lombardie la saison prochaine.

Il y a quelques jours, Adriano Galliani avait déjà déclaré que cela lui «plairait» que Gourcuff revienne. «Bordeaux dispose d'une option d'achat jusqu'au 31 mai, avait-il poursuivi. S'il ne la lève pas, le 1er juin, Gourcuff reviendra à Milan et il y restera avec le respect et l'attention que mérite un joueur que nous avons déniché alors qu'il était quasiment inconnu et qui est aujourd'hui devenu une star».

Arrivé en 2006 à Milan en provenance de Rennes - pour un montant estimé entre 3 et 5 millions d'euros -, et après de premières apparitions remarquées (21 matches de championnat et 1 but en 2006-2007), Gourcuff, 22 ans, n'avait pratiquement plus joué au cours de sa deuxième saison (15 matches, dont 4 seulement comme titulaire, et 1 but). En juin 2008, il avait été prêté pour un an à Bordeaux où il a ensuite totalement «explosé». L'option d'achat des Girondins s'élève à 15 millions d'euros.