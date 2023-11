Le milliardaire indien Subrata Roy est décédé à 75 ans

Subrata Roy avait levé 200 milliards de roupies (2,2 milliards d’euros aujourd’hui) auprès de millions de petits épargnants de l’Inde rurale par le biais d’obligations illégales. Emprisonné en 2014 pour n’avoir pas respecté un jugement lui ordonnant de rembourser l’argent aux investisseurs, il a été remis en liberté deux ans plus tard et a nié toute malversation.

«Avec un grand coeur»

Le milliardaire, connu pour son ascension rapide et son manoir construit sur le modèle de la Maison Blanche, a un temps possédé des parts dans des hôtels comme le Plaza à New York ou Grosvenor House à Londres. Les festivités pour le mariage de ses deux fils en 2004 ont coûté plus de 55 millions d’euros. Il a parrainé les équipes indiennes de cricket ainsi que de hockey et détenu une participation dans l’équipe de Formule 1, Force India.