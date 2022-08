football : Le milliardaire Jim Ratcliffe intéressé par Manchester United

D'après des informations de presse, la famille américaine Glazer, qui contrôle le club depuis 2005, envisagerait de vendre une part minoritaire du capital du club de Premier League, actuellement 20e et dernier du classement après deux journées. Cité par le quotidien The Times, le porte-parole d'Ineos indique que Jim Ratcliffe, souvent présenté comme l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, est prêt à acheter une part minoritaire, «si cela s'avère possible», afin de préparer, «à long terme», une prise de contrôle totale à Old Trafford.