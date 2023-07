France: Le milliardaire Kretinsky en passe de racheter le distributeur Casino

Grandes ambitions

Parfaitement francophone (il a étudié en France), décrit comme un investisseur avisé, aussi intelligent que discret, son empire est valorisé plus de 40 milliards d’euros. Après l’accord du conseil d’administration de Casino, le duo de milliardaires et Attestor doivent encore convaincre les créanciers de Casino, composés de grandes banques françaises et européennes, de fonds d’investissement et d’acteurs institutionnels. Leur offre prévoit une augmentation de capital de 925 millions d’euros qui leur sera réservée, à l’issue de laquelle ils détiendront 53% de Casino.