Le mini Obama est prêt pour son grand jour

Legoland California a souhaité célébrer à sa manière la cérémonie d'investiture du président. Et a mis en scène plus d'un millier de figurines en plastique jouant le rôle des vrais acteurs de la cérémonie.

Plus d'un millier de mini-figures ont été créées sur des milliers de briques LEGO. Les figurines incluent le Président élu Obama et sa famille, le Vice Président élu, Joseph Biden et Jill Biden, le président George Bush et la Première dame Laura Bush, le Vice President Dick Cheney et Lynn Cheney avec l'ancien président George Bush et Barbara Bush.