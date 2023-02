Accident grave : Le ministère de l'Intérieur appelle les passagers de Palmade à «se rendre»

La porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaize, a appelé lundi les deux personnes qui se trouvaient à bord de la voiture de Pierre Palmade lors de sa collision avec un autre véhicule à «se rendre» pour «expliquer les faits». L'accident a eu lieu vendredi vers 19h, sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, faisant, outre l'humoriste vedette, trois blessés graves dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Un enfant de six ans se trouve toujours, lundi matin, dans le coma, selon Le Parisien. Son père, qui conduisait, a lui aussi été grièvement blessé.

«Reconstituer les faits»

Grièvement atteint lors de l'accident, les jours du comédien et metteur en scène de 54 ans ne sont plus en danger. Compagnon de la nuit et de ses excès, Pierre Palmade avait été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour «usage et acquisition de stupéfiants» après avoir été faussement accusé de viol. Il risque cette fois jusqu'à dix ans de prison.