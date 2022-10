Au Luxembourg: Le ministère de la Santé conseille vivement de se faire vacciner contre la grippe

La grippe dite saisonnière sévit chaque année, d’octobre à mars, et cette année, elle s'annonce plus virulente que d'habitude. «Cet hiver, cette maladie peut d’autant plus avoir des conséquences graves, car moins de personnes auront acquis une immunité naturelle contre la grippe pendant la pandémie de Covid-19, et donc un plus grand nombre de personnes sont susceptibles de la contracter», explique le ministère de la Santé, dans un communiqué.