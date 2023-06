Affaire «Hunter Biden»: Le ministre de la Justice nie toute pression sur l’enquête

Témoignages d’agents du fisc

«Le président n’est pas impliqué»

Dans son témoignage, Gary Shapley a également rapporté un échange de SMS entre Hunter Biden et une de ses relations d’affaires. «Je suis assis avec mon père et je voudrais comprendre pourquoi vous n’avez pas respecté vos engagements», écrivait-il en 2017 à un homme d’affaires chinois.

Les frasques du fils d’Hunter Biden, qui a longtemps bataillé contre des addictions à la drogue et à l’alcool, ont régulièrement défrayé la chronique et il est l’une des cibles préférées de l’opposition républicaine. Les élus conservateurs lui reprochent d’avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine alors que Joe Biden était vice-président de Barack Obama (2009-2017), en capitalisant sur les réseaux et le nom de son père.