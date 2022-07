Chine : Le ministre de l’Industrie visé par une enquête pour corruption

Xiao Yaqing est accusé de «violation de la discipline et de la loi» et fait l’objet d’une enquête disciplinaire au sein du Parti communiste chinois.

Le ministre chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information est visé par une enquête pour corruption, a rapporté jeudi un média d’État, l’un des plus hauts responsables touchés par la vaste campagne menée par le pouvoir. L’enquête contre Xiao Yaqing est révélée à quelques mois d’un important congrès du Parti communiste chinois (PCC) qui devrait sauf surprise autoriser le président Xi Jinping à mener un troisième mandat à sa tête.

Depuis l’arrivée au pouvoir de M. Xi en 2012, au moins un million et demi de cadres du PCC ont été sanctionnés pour des faits de corruption. Cette campagne, globalement saluée par l’opinion publique, est aussi soupçonnée par ses détracteurs de servir à éliminer des adversaires politiques internes au camp présidentiel. M. Xiao est notamment accusé de «violation de la discipline et de la loi» et fait l’objet d’une «enquête» de l’organisme disciplinaire interne du PCC, a indiqué la télévision publique CCTV, sans donner plus de détails.