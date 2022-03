En France : Le ministre tient la jambe à deux jeunes mariés...

En promenade à Montmartre, le ministre de l'Intérieur français a fait le forcing pour poser avec de jeunes mariés malaisiens qui n'avaient rien demandé.

Gérard Collomb, ministre français de l'Intérieur, s'est baladé jeudi à Montmartre, quartier parisien très prisé des badauds. But de cette petite promenade: rencontrer les forces de police et rassurer les touristes sur la sécurité de la capitale. Si l'on en croit des images diffusées par BFM TV , Gérard Collomb a pris son rôle très à cœur, quitte à en faire peut-être un peu trop. Comme le relève le Lab , le ministre de l'Intérieur a en effet été le protagoniste d'une scène particulièrement gênante sur la terrasse d'un bistrot.

Repérant un couple de jeunes mariés malaisiens, Collomb n'a pas résisté à l'envie de les aborder pour rouler des mécaniques. «Do you Speak English?», leur demande-t-il. «Euh yes», répond la touriste, un peu interloquée. «I am the minister ... of police» («Je suis le ministre de la police»), se présente fièrement Collomb. «Ah, thank you!», rétorque la jeune mariée, qui semble avoir envie de disparaître sous la table.