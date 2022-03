Test automobile : Le Mitsubishi Outlander passe au courant continu

Dans sa version Plug-in Hybrid (PHEV), le SUV de Mitsubishi préfigure l’avenir de la gamme de la marque japonaise.

Deux moteurs électriques et un moteur thermique de deux litres essence pour une puissance combinée estimée à 203 ch et une consommation moyenne calculée à 1,9 l aux 100 km! Le nouveau Mitsubishi Outlander PHEV affiche clairement de belles ambitions pour s’installer durablement dans le paysage. À l’essai, les deux moteurs électriques et la transmission intégrale font merveille. Pas un bruit jusqu’à 120 km/h en mode électrique et ceci pendant une petite cinquantaine de kilomètres.