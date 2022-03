Dans le monde : Le mois d'avril a battu des records de chaleur

Le mois dernier a été le mois d'avril le plus chaud jamais enregistré sur la planète depuis le début des relevés de températures en 1880.

Il s'agit du douzième mois consécutif au cours duquel un record de chaleur a été battu, soit la plus longue période dans les annales, signe d'une accélération du réchauffement planétaire, a précisé la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). L'année 2015 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée à la surface de la Terre, battant le record de 2014.

Les quatre premiers mois de 2016 (janvier à avril) ont également été les plus chauds sur la planète depuis 136 ans, surpassant de 1,12 degré C la moyenne du 20e siècle. La température moyenne à la surface des terres et des océans a, en avril, dépassé de 1,10 degré la moyenne du siècle dernier -qui s'était établie à 13,7 degrés Celsius-, a-t-elle précisé. Des températures inhabituellement élevées ont été relevées un peu partout sur la planète le mois dernier plus particulièrement en Russie et en Alaska, où le thermomètre a dépassé la moyenne de trois degrés ou plus.