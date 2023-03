Au Luxembourg : Le mois de février a été beaucoup trop sec

LUXEMBOURG – Les données compilées par MeteoLux pour le mois écoulé montre un manque flagrant de précipitations, avec un niveau 13 fois plus faible que la normale.

Après la sécheresse de l'été dernier , les réserves en eau ne se sont pas reconstituées au mois de février, loin s'en faut. Selon les données pour le mois écoulé, publiées ce mercredi par MeteoLux sur son site Internet, il est tombé, en 28 jours, 4,4 litres de pluie par mètre carré (l/m²). Soit treize fois moins que la moyenne sur trente ans, 59 l/m². Bien loin du record de 154,9 l/m² de février 1977 et proche du record de sécheresse, 2,4 l/m² en février 1959. Et la plupart de ces précipitations sont tombées le 23, avec 2,6 l/m².

Le reste du mois a donc été d'une sécheresse quasi désertique. Corollaire: le soleil s'est plus montré que d'habitude à cette période de l'année, après un mois de janvier au ciel bouché et plombant . En février, le soleil a ainsi brillé un total de 116,4 heures, alors que la moyenne sur trente ans est de 79,5 heures. De quoi faire culminer le mercure à 14,2°C le 21 février, loin toutefois du record de 19,8°C en 2019.

Le mercure a donc fait le grand écart le mois dernier, puisqu'il était tombé à -6,3°C le 9 février. En moyenne, sur 28 jours, il a fait 3,9°C, nettement plus que les 2,2°C de moyenne, mais relativement loin du record de 1990, quand il avait fait 5,9°C. On peut aussi relever dans ce bilan météo que février 2023 n'a connu que 4 jours avec du brouillard, contre 7 en moyenne et que le vent a soufflé jusqu'à 64,8 km/h le 25. Ça décoiffe mais ça reste très loin des 133,3 km/h de février 1990.