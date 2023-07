Au Luxembourg: Le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré

Avec une température moyenne mensuelle de 19,8°C, le mois de juin 2023 a été le mois de juin le plus chaud jamais observé au Findel, selon MeteoLux. Un record partagé avec le mois de juin 2003.

Avec 337,8 heures d’ensoleillement, soit environ 40% de plus que la moyenne entre 1991 et 2020 (241,2 heures), le mois écoulé a également été le mois de juin le plus ensoleillé depuis 1947, battant le précédent record de 1976 (334,2 heures).